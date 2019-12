Besinnlicher Abend fÃ¼r kranke Kinder

Benefizkonzert in der Hatler Kirche St. Leopold.

Dornbirn. In Gedenken an die verstorbenen Krebsengel und ein Abend in Hoffnung für an Krebs erkrankte Kinder wurde am vergangenen Donnerstag im besinnlichen Rahmen in der Pfarrkirche Dornbirn Hatlerdorf gefeiert.

Berührender Adventabend in der Kirche

„A Liacht soll dir leuchten“ – unter diesem Motto stand der Stunde des Herzens Abend in St. Leopold. Nach den tiefsinnigen Songs von Rahel Mangeng gedachte Stunde des Herzens Obmann Joe Fritsche mit einfühlsamen Worten den verstorbenen Krebsengel und schickte Hoffnung an alle krebserkrankten Kinder und Familien. Kinder erzählten lustige und tiefgründige Weihnachtsgeschichten und die Mundart Band WELCOME sorgte im Anschluss mit ihrer Musik für die richtige Weihnachtsstimmung.

Freiwillige Spenden für krebskranke Kinder