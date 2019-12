Besinnlich und musikalisch in die Adventszeit

Adventmärktle im Vorderlandhus

Röthis. Das hatten sich die Veranstalter wahrlich nicht verdient. Just am Tag der neunten Auflage des Markts im Innenhof der Röthner Sozialeinrichtung, zeigte sich das Wetter von seiner schlechtesten Seite. Für Geschäftsführer Erich Gruber und seine engagierte Mannschaft aber kein Grund zum Verzagen, kurzerhand wurden Schirme aufgestellt und so neben den Vordächern ein möglichst effektiver Regenschutz aufgestellt – unabhängig vom Regen zeigte man, dass das Vorderlandhus ein Ort der Begegnung für alle ist. Für die Bewohner ist der Markt so oder so ein absoluter Höhepunkt des Jahres und wunderbare Abwechslung, wie Geschäftsführer Gruber erläutert: „Wirklich alle sind mit dabei, Mitarbeiter wie Bewohner, von den meisten kommen auch die Familien.“ Das Haus hat sich seit seiner Gründung 1984 vom Altenheim zu einem Ort für alle Generationen gemausert, die Kleinkinderbetreuung ist ebenso untergebracht wie die offene Jugendarbeit.