Besichtigung des neuen GRASS Kunden- und Logistikzentrums

Am vergangenen Dienstag, dem 1. September 2020, lud der Marketingclub Vorarlberg exklusiv zur Führung und zum Rundgang durch das neue GRASS Kunden- und Logistikzentrum sowie den neuen Hauptsitz am Standort Hohenems ein.

Hohenems ist bereits der dritte Standort in Vorarlberg und mit 70 Millionen Euro nicht nur die größte Investition der Firmengeschichte, sondern auch das größte Logistik-Bauprojekt, das jemals in Vorarlberg realisiert wurde. Die Zahlen der neuen Logistik-Drehscheibe sprechen für sich: Das elfgassige Hochregallager ragt 22 Ebenen in die Höhe, über 600 Regalsteher bieten Platz für knapp 38.000 Paletten-Stellplätze. 5.000 Tonnen Stahl wurden verbaut und die längste Fassade misst über 180 Meter. Das Gebäude mit einer überbauten Fläche von 11.150 m2 ruht auf 1.500 Pfählen, die 30 Meter in die Tiefe ragen. Zudem ermöglicht die zentrale Lage des über 50.000 m2 großen Grundstücks, direkt am Autobahnanschluss zur A14, eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz. Aktuell werden die Strommasten auf dem Industriegelände BBA14 auf Kosten des Grundstückseigentümers ZIMA erhöht, um weitere Betriebsansiedlungen und Bebauungen auf dem Gebiet zu erleichtern – unter anderem für die neu geplante Niederlassung der Firma Meusburger.