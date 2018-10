Beschluss der Novelle zum Tierhaltegesetz verzögert sich

Die Novelle des Tierhaltegesetzes, die unter anderem eine Alkoholgrenze für Halter von Listenhunden vorsieht, wird doch nicht am Donnerstag im Wiener Landtag beschlossen. Mit "fadenscheinigen Tricks" habe die FPÖ im Sonderausschuss vor der Sitzung einen Beschluss unmöglich gemacht, empörte sich die SPÖ. Die Reform könne somit nicht in den Landtag eingebracht werden.

“Jeder künftige Beißvorfall geht auf das Konto der FPÖ. Ich frage mich, wie man noch ruhig schlafen kann, wenn man Kinder mutwillig gefährdet”, zeigte sich SPÖ-Umweltausschussvorsitzender Erich Valentin in einer Aussendung “erschüttert”. Er kündigte an, dass die Sitzung des Ausschusses unmittelbar nach der Landtagssitzung wieder aufgenommen werden soll. “Denn wir werden keine Minute verstreichen lassen, um die Novelle mit den Verschärfungen zum Schutz der Menschen im Ausschuss und in der Folge im nächsten Landtag zu beschließen”, so Valentin.