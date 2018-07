Bescheid zur Otter-Tötung in NÖ nach Beschwerden aufgehoben

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat den Bescheid, der die Tötung von 40 Fischottern im Bundesland erlaubt hatte, per 25. Juni aufgehoben. Damit sei ein weiterer Etappensieg im Kampf um das Überleben der bedrohten Art errungen worden, teilten WWF und das Ökobüro am Donnerstag mit. Das Gericht sei entsprechenden Beschwerden gefolgt.

“Das hat auch Signalwirkung für alle anderen Bundesländer, in denen anerkannte Umweltschutzorganisationen in Verfahren auf die Einhaltung des strengen Schutzes pochen können. Es braucht rechtskonforme Managementpläne, die den Anforderungen an ein zeitgemäßes und nachhaltiges Wildtiermanagement genügen”, betonte WWF-Expertin Christina Wolf-Petre.