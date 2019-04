Beschädiger von Repin-Gemälde in Moskau muss ins Straflager

Ein Moskauer Gericht hat einen Mann zu einer Haftstrafe verurteilt, der ein weltbekanntes Bild des russischen Künstlers Ilja Repin schwer beschädigt hat. Der Verdächtige müsse für rund zweieinhalb Jahre ins Straflager, urteilte die Richterin Agenturen zufolge am Dienstag in der russischen Hauptstadt. Einen Teil der Strafe habe der 37-Jährige jedoch schon durch die Untersuchungshaft abgesessen.

Der Fall hatte im vergangenen Jahr international für Schlagzeilen gesorgt. Der Museumsbesucher der renommierten Tretjakow-Galerie hatte damals mit einem Metallpfosten auf Repins Werk “Iwan der Schreckliche und sein von ihm erschlagener Sohn am 16. November 1581” eingeschlagen. Das Schutzglas ging zu Bruch, die Leinwand riss an mehreren Stellen ein. Als Tatmotiv gab der Mann damals an, er habe die Darstellung der Fakten in dem Gemälde für unglaubwürdig gehalten.