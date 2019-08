Berufung – 22 Monate mehr für Bludenzer Brandstifter

Der Mann hatte Feuer mit hohen Schäden in der Tiefgarage einer Bludenzer Wohnanlage gelegt. Vier Autos brannten ab. Der Gesamtschaden belief sich auf 670.000 Euro.

Wegen der Brandstiftung mussten am 11. Mai 2017 zehn Hausbewohner mit Rauchgasvergiftungen in den Landeskrankenhäusern in Bludenz und Feldkirch ambulant behandelt werden. 90 Bewohner des Bludenzer Mehrparteienhauses wurden evakuiert. Den Gesamtschaden in der Bludenzer Wohnanlage bezifferte Staatsanwältin Julia Berchtold mit 670.000 Euro. Vier Autos brannten in der Tiefgarage ab. Die Decke der Tiefgarage wurde schwer beschädigt. 150 Feuerwehrleute aus Bludenz und Bürs standen im Einsatz.