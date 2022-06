Berufswunsch eSport-Profi

Das sollte man über die professionellen Videospielathleten wissen.

Steiniger Weg nach oben

Es muss ganz klar gesagt werden: In keinem klassischen Sport ist der Wettbewerb so hart wie im eSport. Das hat einen ganz einfachen Grund. In Online-Videospielen können sich Spieler aus ganz Europa problemlos miteinander messen. Das bedeutet für Spieler(innen) mit Ambitionen auf eine eSport Karriere aber auch, dass sie besser sein müssen oder ein großteil der Gamer(innen) in Europa, um überhaupt die Chance zu bekommen, bei einem renommierten eSport-Team unter Vertrag genommen zu werden, um dann in Folge Geld mit Video-spielen zu verdienen.

Kurzweilige Karriere

Es gibt sie in jedem Sport, Spieler, die lange und erfolgreiche Karrieren hinlegen. Gabriel „FalleN“ Toledo in Counter Strike, Søren „Bjergsen“ Bjerg in League of Legends oder Zlatan Ibrahimović und Franck Ribéry im Fußball. Während im klassischen Sport die körperliche Fitness mit dem Alter irgendwann abnimmt und Spieler(innen) deswegen ihre Karrieren beenden, ist im eSport vor allem die mit dem Alter zunehmende Reaktionszeit der Hauptgrund dafür, weshalb Profis die Maus an den Nagel hängen. Ständig kommen junge, talentierte Spieler nach. die hungrig sind auf die begehrten Plätze in Top-Teams, was zusätzlich Druck auf etablierte Spieler ausübt. Eine Fußballmannschaft besteht aus 11 Spielern + Ersatzbank, ein Profi-eSport-Team in der Regel aus maximal 6 Spielern. All diese Faktoren führen dazu, dass eSport-Karrieren, vor allem in den höchsten Ligen der jeweiligen Spiele meist nur wenige Jahre dauern und Profis dann durch jüngere, “„bessere“ Spieler ersetzt werden.