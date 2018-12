Berufsbegleitend zum Master

Das traditionsreiche Bludenzer Unternehmen BERTSCHenergykooperiert seit Jahren mit der FHV um für die Zukunft Fachkräfte zu sichern.

«Für uns als internationales und innovatives Unternehmen ist es nicht nur wichtig, jene Fachkräfte zu generieren die unsere Anforderungen erfüllen, sondern auch motivierte junge Menschen zu finden, die Entwicklungen und Trends erkennen – und diese vorantreiben. » Die letzten Jahre haben eindrücklich bewiesen, dass man es sich in der Energiebranche keinesfalls leisten kann, technische wie politische Entwicklungen zu übersehen. BERTSCHenergy hat sich durch seine Qualitätsstandards und dem Know-How im Bereich Kraftwerksbau als Systemanbieter am Markt etabliert und ist somit bestens für die Zukunft gerüstet. Besonders auf dem Einkaufsmarkt steigen ständig die Anforderungen an Qualitätsstandards und Auswahlverfahren der Zulieferer. Unsere Kunden sind kommunale Energieversorger, Industrie- sowie Chemieunternehmen mit höchsten Qualitätsstandards. Diesem Niveau müssen wir mit unseren Fachkräften entsprechend begegnen. Die Engineering Abteilungen und Projektteams bestehen aus erfahrenen Projekt Ingenieuren, Technikern und jungen Auszubildenden, die sich gemeinsam den interessanten Herausforderungen stellen. Die Projektlaufzeit in der Abwicklung eines Kraftwerks von der Vertragszeichnung bis zur Übergabe beträgt im Durchschnitt zwei Jahre. Das gesamte Konzept eines Kraftwerks plant und konstruiert das Engineering Team in Bludenz, diverse Ausführungspläne von Kesseln und Rohrleitungen werden im BERTSCHenergy eigenen Konstruktionsbüro in Polen erstellt. Besonders komplexe Druckteile wie Dampftrommeln werden im Werk in Nüziders hergestellt. Stahlbau, Leitungsbau, Montage, etc., werden gemäß den in Bludenz ausgearbeiteten Spezifikationen an international ausgesuchte Fertigungsbetriebe vergeben.