Berufe und Ausbildung stehen im Vordergrund

Andreas Pichler vom BIFO war am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die größte Ausbildungsmesse Vorarlbergs, die an drei Tagen über die Bühne geht.

Vom 4. bis zum 6. November findet die Vorarlberger Ausbildungsmesse in der Messe Dornbirn statt. Nach wie vor leiden viele Unternehmen unter Lehrlingsmangel. Klassische Berufe wie Bäcker, Maler, Spengler scheinen nicht mehr lukrativ genug zu sein. Die i-messe möchte vom Gegenteil überzeugen. BIFO-Geschäftsführer Andreas Pichler erklärte gestern in "Vorarlberg LIVE" wie Unternehmen Nachwuchs anlocken wollen, welche Erwartungen Jugendliche haben und wie sich bestimmte Berufe im Laufe der Zeit verändert haben.

Generation X und Z: Was hat es mit den Vorurteilen auf sich?

"Nicht nur auf eine Lehrstelle versteifen"

Wenn die Jugendlichen ihre Interessen, Fähigkeiten und Talente kennen, können sich sich genau auf der größten Ausbildungsmesse Vorarlbergs informieren. "Wir raten den Jugendlichen immer, sich nicht nur auf eine Lehrstelle zu versteifen, sondern auch einen Plan B zu haben", erzählte Pichler dem Vorarlberg-live-Moderator Pascal Pletsch. Teilweise würden die Lehrstellenwünsche nicht mit der Realität übereinstimmen. "Derzeit werden beispielsweise 66 Restaurantfachfrauen bzw. -männer oder 57 Köchinnen und Köche gesucht", verriet der BIFO-Geschäftsführer. Seit Jahren haben Jugendliche an den Ausbildungsberufen Einzelhandel, Bürokauffrau und Friseurin bzw. am Metall-, Elektro- und Kfz-Technik das größte Interesse. Damit Klischees nicht entstehen und der Gender-Gap nicht so weit auseinanderklafft, sollen die Ausbildungsbotschafter, die in die Schulen gehen oder auch die MINT-Förderung Abhilfe schaffen.