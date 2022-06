BERTSCHfoodtec mit neuen Produkten

Die Käseherstellung ist ein komplexer Prozess, bei dem es nicht nur auf hochwertige Rohstoffe, sondern auch auf eine perfekte Verarbeitung ankommt.

Viele erfahrene und international ausgezeichnete Käseproduzenten, darunter auch zahlreiche Vorarlberger Käser(innen), setzen deshalb seit Jahrzehnten auf die Zuverlässigkeit und die international führende Technik der BERTSCHfoodtec Käserei- und Molkereianlagen. In der eigenen Produktionsstätte in Braz werden die hochwertigen Apparate aus Edelstahl hergestellt. Durch das Zusammenspiel von Forschung und Entwicklung werden Innovationen vorangetrieben. So stellte das Team von BERTSCHfoodtec im April einen neuen BERTSCH-Universal-Käsefertiger vor und entwickelte gleichzeitig die erste eigene BERTSCH-Einschwemmpresse.