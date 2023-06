BERTSCHfoodtec im steten Wandel

Für den Erfolg der hochqualitativen Anlagen als auch die Umsetzung der internen Projekte entscheidend sind zweifelsohne die Mitarbeiter:innen in Bludenz, Braz und den internationalen Standorten. Die Teams arbeiten zusammen und erwecken Projekte buchstäblich zum Leben. So entstehen in einem dynamischen Umfeld Anlagen, die sich durch ihre Langlebigkeit sowie Leistungsfähigkeit international einen ausgezeichneten Ruf verdient haben.

Meilensteine

1925: Das Unternehmen wird von Kupferschmiedmeister Josef Bertsch in Bludenz gegründet.

1934: Die Fertigung erfolgt in der neuen Produktionsstätte am Standort der heutigen Zentrale in Bludenz.

1959: Generationenwechsel: Dr. Josef Bertsch übernimmt das Unternehmen von seinem Vater und baut es weiter aus.

1965: Der Standort in Bludenz wird komplett erneuert und moderne Büros werden errichtet. Zudem wird in Linz eine neue Produktionsstätte gebaut.

1980: Dr. Josef Bertsch wird das Staatswappen in Anerkennung seiner außerordentlichen Dienste für den Wirtschaftsstandort Österreich verliehen.

1985: Der eigens entwickelte BERTSCH Universal Käsefertiger kommt auf den Markt

2000er: Ing. Hubert Bertsch übernimmt als Alleininhaber in 3. Generation die BERTSCH Firmengruppe. Zahlreiche Investitionen werden getätigt und Produktentwicklungen vorangetrieben.

2010er: Die Expansion wird weiter intensiviert. BERTSCHfoodtec Käserei- und Molkereianlagen sind von Österreich, über Deutschland, die Schweiz und bis nach Madagascar erfolgreich im Einsatz.

2020er: Umsiedelung der BERTSCHfoodtec Produktionsstätte ins Klostertal. Präsentation des neuen Käsefertigers und Entwicklung der Multiformat Einschwemmpresse mit Hubboden. Übernahme von Giacomazzi Food Tech als 100%iges Tochterunternehmen.