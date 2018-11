BERTSCHenergy verwandelt Sonnenkraft in Energie …

Es ist das Licht der Sonne, welches landwirtschaftliche Produkte zur Reife bringt.

Fatal genug, wenn diese statt dem Zweck der Ernährung alleine der Energiegewinnung zugeführt werden. Man denke an den Begriff der „Energiepflanze“ als ein Synonym „für die Verschwendung gigantischer Ackerflächen zugunsten eines geförderten Stromtarifes – wenig nachhaltig und keinesfalls Zukunft bestimmend“, heißt es aus dem Bludenzer Topunternehmen. „Kraftstoffe der 2. Generation“ hingegen nutzen Pflanzenreste wie zum Beispiel Stroh, Holzabfälle etc. zur Ethanolherstellung und stehen somit nicht mehr in direkter Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. BERTSCH¬energy hat sich erfolgreich in dieser neuen Industrie etabliert und setzt die thermische Verwertung von Pflanzen auch dort ins rechte Licht, wo vorher energiepolitische Schattenlandschaft war.

Zukunftstechnologien

Basierend auf dem Sunliquid®-Verfahren wird in Rumänien nun die erste kommerzielle Großanlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50.000 Tonnen Ethanol gebaut. Das hochgradig innovative Verfahren zur Umwandlung von Agrarreststoffen in klimafreundlichen Biokraftstoff basiert auf der Nutzung nicht ausgelasteter Non-Food-Biomasse und wandelt den schwer zugänglichen Zucker in diesem Pflanzenmaterial fast vollständig in Ethanol um. Ein weiterer großer Vorteil dieser Technologie ist, dass bis zu 95 Prozent CO2-Emissionen im Vergleich zu fossilen Brenn¬stoffen eingespart werden. BERTSCH¬energy wurde mit dem Bau des 65-MW-Biomassekraftwerks zur Versorgung der Ethanolproduktionsanlage mit Dampf und Strom beauftragt. Besonders erwähnenswert hierbei ist die Tatsache, dass „Lignin“ als Brennstoff für die Wirbelschichtfeuerung eingesetzt wird. Diese Lignine sind wesentlich für die Festigkeit pflanzlicher Gewebe, sie sind das „Skelett“ der Pflanze, sogenannte Biopolymere, die sich in der Zellwand befinden und in weiterer Folge die Verholzung der Zelle bewirken. Allerdings finden die Lignine keine Verwendung in der Ethanolerzeugung, sie sind damit ein biogener Reststoff bzw. Ausstoß im Produktionsprozess, der nun im BERTSCHenergy-Biomassekraftwerk thermisch verwertet wird.