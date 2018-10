Bertens durch Aufgabe-Sieg gegen Osaka bei WTA-Finals weiter

Die nur durch die Absage der rumänischen Weltranglisten-Ersten Simona Halep ins Feld der WTA-Finals gerutschte Kiki Bertens steht in Singapur im Halbfinale. Die Niederländerin gewann am Freitag nach einer 6:3-Führung durch die verletzungsbedingte Aufgabe der Japanerin Naomi Osaka, laut Reglement gilt das als Zweisatzsieg. Damit ist Bertens in Gruppe Rot nicht aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen.

Im zweiten Match des Tages spielen ab 13.30 Uhr MESZ die topgesetzte Deutsche Angelique Kerber und die US-Amerikanerin Sloane Stephens um den letzten zu vergebenden Halbfinalplatz. Aus der Weißen Gruppe hatten sich am Donnerstag die Ukrainerin Elina Switolina und die Tschechin Karolina Pliskova qualifiziert.