Bertens besiegte im Cincinnati-Finale Halep

Bertens steigt auch in der Rangliste auf

Kiki Bertens hat beim WTA-Turnier in Cincinnati den größten Sieg ihrer Tennis-Karriere gefeiert. Die 26-jährige Niederländerin bezwang am Sonntag im Finale die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien 2:6,7:6(6),6:2. Mit ihrem insgesamt sechsten Turniersieg stößt Bertens im Ranking auf Rang 13 vor, was der besten Klassierung ihrer Karriere entspricht.

Halep stand im Tiebreak des zweiten Satzes nur einen Punkt vom Turniersieg und dem Double Montreal/Cincinnati entfernt, nachdem sie vor einer Woche in Kanada triumphiert hatte. Den Matchball ihrer Gegnerin wehrte Bertens mit offensivem Spiel aber souverän ab, ehe sich die Partie wendete. Im dritten Satz war Bertens die klar bessere Spielerin.

Für die Niederländerin war es der vierte Sieg gegen eine Top-Ten-Spielerin in dieser Woche. Vor Halep hatte sie auch Caroline Wozniacki, Jelina Switolina und Petra Kvitova bezwungen.