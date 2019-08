Bernard Haitink wird Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker haben ein neues Ehrenmitglied: Nachdem das Orchester Ende Juli Herbert Blomstedt die Auszeichnung angetragen hatte, wurde am Mittwoch der 90-jährige Bernard Haitink mit dem Ehrentitel bedacht. Bei den Proben für die ab 30. August anstehenden Konzerte der Philharmoniker in Salzburg mit dem Niederländer wurde die Auszeichnung von Vorstand Daniel Froschauer überreicht.

"Wir erinnern uns gerne an viele gemeinsame Sternstunden", so Froschauer in einer Aussendung. Haitink hat die Philharmoniker seit 1972 über 100 Mal dirigiert. Anfang September soll dies in Luzern das letzte Mal der Fall sein, beendet der Maestro doch nach 65 Jahren seine Karriere.