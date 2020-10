Bernadette Schilds Neustart soll schon in Sölden gelingen

Bernadette Schilds erstes Saisonziel im Corona-Winter sind die Slaloms in Levi. Voraussichtlich wird die Salzburgerin aber schon nächste Woche im Sölden-Riesentorlauf ihr Renn-Comeback geben. Und damit dort, wo sie sich vor einem Jahr im zweiten Durchgang das Kreuzband im rechten Knie gerissen hat. Für Schild ist das kein Grund, nicht anzutreten. Vielmehr startet sie als mittlerweile 30-Jährige mit der Hoffnung in ihre zweite Ski-Karriere, dass das Beste noch kommen möge.

Man würde es der "kleinen" Schild wahrlich vergönnen. Denn in den Saisonen vor ihrer Verletzung musste die Schwester der zweifachen Slalom-Weltmeisterin Marlies Raich bittere Pillen schlucken. Mehrmals carvte sie knapp am ersten Weltcupsieg vorbei, 2018 warf sie in Korea mit einem kuriosen Blackout eine Olympiamedaille weg. Und dann passierte am Nationalfeiertag 2019 auch noch ihre erste schwere Verletzung.

"Ich hätte nie erwartet, dass es wieder so gut wird und ich wieder Ski fahren kann, ohne an die Verletzung zu denken", gab sich Schild knapp zwei Wochen vor dem Saisonauftakt am Rettenbachgletscher zuversichtlich. "Das Knie ist tipptopp, mir geht es sehr gut", sagt Schild und geht davon aus, "dass ich in Sölden starte, wenn das Gefühl passt". Auch seelisch ist die Salzburgerin im Hoch. "Weil ich endlich wieder Skifahren darf. Und weil ich nach der langen Pause vom ersten Skitag an ein gutes Gefühl gehabt habe."