Berlusconi zieht als meistgewählter Kandidat nach Brüssel

Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi zieht als meistgewählter italienischer Kandidat ins EU-Parlament ein. Mit 527.000 Vorzugsstimmen ist der 82-jährige Chef der rechtskonservativen Forza Italia der Kandidat mit den meisten Vorzugsstimmen in Italien hinter Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini. Dieser bekam 2,2 Millionen Stimmen, verzichtet aber auf das Mandat.

“Berlusconi ist der meistgewählte Italiener im neuen EU-Parlament”, jubelte der Forza Italia-Senator Lucio Malan am Montag. “Dank Berlusconi wird die Forza Italia eine entscheidende Rolle zur Förderung des Dialogs mit der EU zu spielen, wo Salvinis rechtspopulistische Freunde nicht gewonnen haben und nur eine Minderheit sind”, so der Forza Italia-Abgeordnete, Renato Brunetta. Die Berlusconi-Partei gehört wie die ÖVP zur weiterhin stimmenstärksten europäischen Parteienfamilie, der Europäischen Volkspartei (EVP). Der 82-Jährige hat in den vergangenen Monaten bereits eine Wohnung in Brüssel gekauft, um längere Zeit dort zu verbringen.