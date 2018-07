Berlusconi will 2019 in Neapel für EU-Parlament kandidieren

Italiens ehemaliger Regierungschef Silvio Berlusconi (81) möchte bei der Europawahl im kommenden Jahr noch einmal antreten. Er könnte im Wahlkreis Neapel kandidieren, sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Il Mattino".

“Unsere Partei Forza Italia lebt und ist wettbewerbsfähig. Berlusconi kandidiert wahrscheinlich in Neapel, um sich für den Neustart Süditaliens einzusetzen. In den letzten 20 Jahren hat niemand für Süditalien so viel wie die von Berlusconi geführten Regierungen getan”, so Tajani.