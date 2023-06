Berlusconi erneut ins Krankenhaus in Mailand eingeliefert

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Freitag wieder in das San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand eingeliefert worden. Der 86-Jährige muss sich geplanten Untersuchungen in Zusammenhang mit einer chronischen Leukämie unterziehen, berichteten in einem Bulletin die behandelnden Ärzte Alberto Zangrillo und Fabio Ciceri.

Die Entscheidung, die Untersuchungen vorzuziehen, "entspricht Kriterien der normalen medizinischen Vorgehensweise und steht in keinem Zusammenhang mit einer kritischen Situation", hieß es. Der ehemalige Regierungschef soll die Nacht im Krankenhaus verbringen.

Erst am 19. Mai war er nach 45 Tagen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem er wegen einer Lungeninfektion behandelt worden war. Er hatte zwölf Tage auf der Intensivstation verbracht. Berlusconi ist Vorsitzender der regierenden Mitte-Rechts-Partei Forza Italia. Zwischen 1994 und 2011 war er vier Mal italienischer Regierungschef.