Berlusconi reagiert laut Arzt gut auf Therapien

Der am Mittwoch in die Mailänder San Raffaele-Klinik eingelieferte italienische Expremier Silvio Berlusconi reagiert positiv auf die Behandlung wegen der Lungenentzündung, unter der er leidet. "Ich bin gelassen, weil wir unser Bestes tun. Der Patient reagiere trotz einer schweren Erkrankung gut auf die Therapien, kommentierte Alberto Zangrillo, Leibarzt des 86-jährigen Berlusconi, der auf der Intensivstation der Klinik liegt.

Paolo Barelli, der Forza Italia-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, sagte dem Fernsehsender La7 am Samstag, Berlusconi spreche auf die Therapien gut an. "Das ist sehr wichtig und gibt uns Hoffnung", fügte Barelli hinzu. Der Vorsitzende der Regierungspartei Forza Italia war am Mittwoch mit einer Lungeninfektion und den Folgen einer chronischen Leukämie in die Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert worden.