Berlusconi hofft nach Rating-Abstufung auf Regierungssturz

Nach der Herabstufung von Italiens Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's und dem Dauerstreit zwischen Rom und Brüssel um die italienischen Budgetpläne geht die Opposition auf die Barrikaden. Ex-Ministerpräsident und Chef der oppositionellen Forza Italia, Silvio Berlusconi, hofft nun auf einen baldigen Sturz des Kabinetts der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung.

“Ich bin verbittert, weil Italien der Sturz in den Abgrund droht. In der EU ist Italien isoliert. Ich hoffe, dass diese Regierung sobald wie möglich stürzt”, sagte Berlusconi nach Medienangaben vom Samstag. Auch sein Parteikollege, EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, warnte vor der Gefahr, dass die Europäische Zentralbank (EZB) nach Moody’s Herabstufung nicht mehr Italiens Staatspapiere kaufe. “Das wäre eine wahre Katastrophe für unsere Wirtschaft”, sagte der Römer am Samstag.