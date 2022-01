Berlusconi erwägt Ausstieg aus Präsidentenwahl-Rennen

Die politischen Konsultationen in Hinblick auf die am Montag beginnenden Präsidentenwahlen laufen auf Hochtouren. Das Mitte-Rechts-Lager scheint entschlossen, einen alternativen Kandidaten zu Forza Italia-Chef Silvio Berlusconi zu finden, der bei der Präsidentenwahlen wegen fehlender Stimmen keine Erfolgschancen hat. "Berlusconi prüft den Rückzug seiner Kandidatur", berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera" (Samstagsausgabe).

Der scheidende Staatspräsident Mattarella hat eine weitere siebenjährige Amtszeit ausgeschlossen, aber einige Politiker in Rom drängen ihn zu einer Verlängerung seines Mandats, damit Draghi als Premierminister im Amt bleiben und seine Arbeit zum Wiederaufbau der Wirtschaft fortsetzen könne. In der Sky-TG24-Umfrage schneidet Mattarella von allen abgefragten Kandidaten am besten ab. 65 Prozent gaben an, dass sie "zufrieden" mit einer zweiten Amtszeit des Präsidenten wären. Draghi landete mit 57 Prozent auf dem zweiten Platz. Lediglich ein weiterer Kandidat kommt mit 38 Prozent knapp auf einen positiven Wert, und zwar Ex-Premier Paolo Gentiloni. Dagegen sagen 65 Prozent, sie wären mit einem Präsidenten Berlusconi unzufrieden.