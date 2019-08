Berliner Staatsballett zur Kompanie des Jahres gewählt

Nach Querelen um die künstlerische Leitung ist das Berliner Staatsballett überraschend zur Kompanie des Jahres gewählt worden. Bei einer Umfrage bestimmten 25 internationale Kritikerinnen und Kritiker das größte Ballettensemble Deutschlands zu ihrem Favoriten, wie die Fachzeitschrift "Tanz" am Mittwoch in Berlin bekannt gab.

Auch die Aufführung des Jahres wollen die Kritiker in Berlin ausgemacht haben. "Die sechs Brandenburgischen Konzerte" in einer Choreographie von Anne Teresa De Keersmaeker wurden an der Volksbühne uraufgeführt. Auch dies erinnert an alten Knatsch: die nun ausgezeichnete Choreografin war noch vom umstrittenen Ex-Intendant Chris Dercon verpflichtet worden.