Berliner SPD-Mitglieder stimmen für Koalition mit CDU

Der Weg für eine Große Koalition in der deutschen Hauptstadt Berlin scheint frei. Bei einem SPD-Mitgliedervotum hat sich eine knappe Mehrheit für den Koalitionsvertrag mit der CDU von Wahlsieger ausgesprochen. Nach Angaben der SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey stimmten 54,3 Prozent dafür. Damit könnte CDU-Chef Kai Wegner schon am Donnerstag zum Bürgermeister gewählt werden, als erster konservativer Stadtchef seit zwei Jahrzehnten.

Nach dem SPD-Mitgliedervotum ist nur noch die Zustimmung des CDU-Parteitags ausständig, die am Montag erfolgen soll. Die SPD-Parteimitglieder hatten seit Anfang April die Möglichkeit, per Brief über das schwarz-rote Bündnis abzustimmen. 11.886 der 18.566 stimmberechtigten Mitglieder gaben ihr Votum ab. Davon waren 11.379 Stimmen gültig. Mit Ja stimmten 6.179 und mit Nein 5.200 SPD-Mitglieder.