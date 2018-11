Berliner Pergamonmuseum bekommt temporäre Außenstelle

Antike zum Anfassen. Während der schrittweisen Sanierung des Berliner Pergamonmuseums können Besucher die Antike jetzt auch in einem neuen, temporären Ausstellungsgebäude erleben. Am Samstag öffnet das Ausstellungshaus "Pergamonmuseum. Das Panorama" gegenüber dem Bode-Museum.

Zu sehen sind dort 80 Werke der Antikensammlung aus Pergamon sowie das riesige, komplett überarbeitete 360-Grad-Stadtpanorama des Künstlers Yadegar Asisi. Asisis 30 Meter hohes Rundbild zeigt fast lebensecht den Alltag in der antiken Stadt Pergamon an der kleinasiatischen Küste. Das Leben der Bewohner spielt sich im Jahr 129 n. Chr. zwischen der 300 Meter hohen Akropolis von Pergamon, der Unterstadt und dem Umland ab. Von einem mehrstöckigen Podest aus können die Betrachter Fest- und Alltagsszenen in der griechisch-römischen Metropole sehen.