Berliner Konzerthaus feiert Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker kommen im Dezember nach Berlin. Im Konzerthaus wird das Orchester vom 14. bis 23. Dezember Werke von Mozart, Bruckner und Brahms spielen. Mit dabei sind die Dirigenten Riccardo Muti und Franz Welser-Möst, wie das Konzerthaus am Donnerstag mitteilte.

Mit der Hommage an die “Wiener” erinnert das Konzerthaus auch an den ersten Auftritt im Saal am Gendarmenmarkt: Mit dem Dirigenten Leonard Bernstein hatte das Orchester 1984 sein erstes Gastspiel in der DDR gegeben. Als “Artist in Residence” wird der Pianist Andras Schiff in der Spielzeit 2018/19 mit dem Konzerthausorchester Berlin zusammenarbeiten sowie mehrere Programme gestalten.