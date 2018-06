Berliner Filmfestspiele bekommen Doppelspitze

Die Berlinale wird ab 2020 von einer Doppelspitze geleitet. Nachfolger von Festivaldirektor Dieter Kosslick (70) werden der Italiener Carlo Chatrian (46) als künstlerischer Leiter und die gebürtige Niederländerin Mariette Rissenbeek (Jahrgang 1956) als geschäftsführende Leiterin. Chatrian, Chef des Filmfests von Locarno, sieht seine Berufung als "große Herausforderung", aber auch als "Chance".

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gab die Personalentscheidung als Vorsitzende des Aufsichtsrates der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) am Freitag in Berlin bekannt. Sie sagte der dpa, Chatrian habe sich in Locarno einen weltweit hervorragenden Ruf erworben und das Festival zu einem höchst erfolgreichen Publikumsereignis gemacht. “Uns hat Chatrian durch seine Leidenschaft für den Film und seine lebhafte, kommunikative Art überzeugt. Er ist weltweit bestens vernetzt, steht für eine internationale Perspektive und stellt sich als Vertreter einer jüngeren Generation der digitalen Zukunft”, so Grütters. “Chatrian brennt für den Film.”