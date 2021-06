Berlin vor Abstimmung über Enteignung großer Immo-Konzerne

Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat der Berliner Senatsverwaltung für Inneres fast 350.000 Unterschriften übergeben. Das teilte die Bürgerinitiative am Freitagnachmittag mit. Nach eigenen Angaben habe man damit genügend Unterschriften für einen Volksentscheid zusammen. Vier Monate lang hatten Unterstützer dafür gesammelt. "Das ist ein großartiger Erfolg", sagte Sprecher Rouzbeh Taheri.

Die Initiative will die mehr als 240.000 Wohnungen dann in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführen, wo sie "demokratisch, transparent und gemeinwohlorientiert" verwaltet werden sollen. Nach den Plänen von "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" soll so ein weiterer Anstieg der Mieten in der Hauptstadt gestoppt werden. In deutschen Großstädten kämpfen die Mieter mit überhitzenden Preisen.