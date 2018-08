Berlin und Athen bei Flüchtlingsabkommen einig

Nach der Einigung der deutschen Regierung mit Spanien auf ein Abkommen zur Rückführung registrierter Flüchtlinge liegt nun auch eine entsprechende Vereinbarung mit Griechenland vor. Die Sprecherin des Innenministeriums, Eleonore Petermann, sagte am Freitag in Berlin: "Der Abschluss steht unmittelbar bevor." Es fehle nur noch ein Briefwechsel.

Wie in dem Abkommen mit Spanien soll es demnach darum gehen, dass Flüchtlinge, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden, innerhalb von 48 Stunden nach Griechenland zurückgeschickt werden können, wenn sie dort zuvor bereits einen Asylantrag gestellt haben. Die Einigung sei am Donnerstagabend erzielt worden, sagte Petermann dazu weiter.