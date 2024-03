Keine Verletzten bei großem Brand in Berliner Flüchtlingsunterkunft

Keine Verletzten bei großem Brand in Berliner Flüchtlingsunterkunft ©APA/dpa

Keine Verletzten bei großem Brand in Berliner Flüchtlingsunterkunft ©APA/dpa

Berlin: Brand in Flüchtlingsunterkunft am früheren Flughafen

In einer zentralen Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Flughafens Tegel in Deutschland ist am Dienstag ein zur Unterbringung genutztes großes Leichtbauzelt abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, gab es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Zuvor hatten die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben aufgrund der ersten Alarmmeldungen über das Feuer einen Großalarm ausgelöst.

Laut Feuerwehr brannte eines der tausend Quadratmeter großen Unterkunftszelte der Einrichtung komplett nieder, die Rauchsäule war weithin in der Stadt zu sehen. Seit 2022 gibt es am früheren Flughafen Tegel das sogenannte Ukraine-Ankunftszentrum, um Flüchtlinge aus der Ukraine provisorisch unterzubringen und zu betreuen. Die Menschen leben dort in mehreren großen Leichtbauzelten.