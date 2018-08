Berlin bemüht sich um Zusicherung Tunesiens im Fall Sami A.

Im Fall des rechtswidrig nach Tunesien abgeschobenen mutmaßlichen Islamisten Sami A. bemüht sich das deutsche Außenministerium einem Medienbericht zufolge um eine diplomatische Zusicherung aus Tunis, wonach A. in seinem Heimatland nicht gefoltert wird. Nach den Gerichtsurteilen sei erneut Kontakt mit den dortigen Behörden aufgenommen worden, "um gemeinsam eine möglichst rasche Lösung zu finden".

Das berichtete die “Rheinische Post” (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf das Auswärtige Amt. Auf Bitten des Integrationsministeriums in Nordrhein-Westfalen seien zudem verschiedene Verbalnoten an die tunesische Regierung übermittelt worden. Dabei sei es um Fragen der Rückführung von Sami A. nach Deutschland und um dessen Behandlung in Tunesien gegangen.