Berichte über Apple-Auto werden immer konkreter

Die Anzeichen für einen Einstieg des Elektronikriesen Apple in das Geschäft mit Elektroautos verdichten sich. Laut einem Pressebericht sucht die Hyundai-Tochter Kia nach Partnern für den Bau eines E-Autos von Apple im US-Bundesstaat Georgia. Die Südkoreaner hätten mit möglichen Partnern über ein mehrere Milliarden US-Dollar schweres Investitionspaket gesprochen, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Beschlossen ist allerdings noch nichts. Im Detail soll es darum gehen, dass Kia 2024 damit beginnen könnte, Autos unter der Marke des US-Technologiekonzerns zu bauen. Die Konzernmutter Hyundai habe dazu mit Apple über ein Investment in Höhe von 3 Milliarden Dollar (2,5 Mrd. Euro) gesprochen. Im ersten Jahr könnten in einer solchen Vereinbarung bis zu rund 100.000 Autos in Georgia gebaut werden. Kia betreibt bereits ein Werk in dem Bundesstaat. Über die Größenordnung des möglichen Deals hatte auch die koreanische Zeitung "Dong-A Ilbo" bereits berichtet.