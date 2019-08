Bericht über österreichische Drohnen-Lieferung nach Myanmar

Der niederösterreichische Drohnenhersteller Schiebel hat einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" zufolge das mit einem EU-Waffenembargo belegte Myanmar mit seinem Minihubschrauber Camcopter S-100 beliefert. Ein Video des Militärsenders MWD vom Dezember 2018 zeige, wie die Drohne von Soldaten gesteuert werde. Laut Schiebel wurde sie zum Einsatz bei Bauvorhaben angeschafft.

Militär und Grenzpolizei des südostasiatischen Landes wird vorgeworfen, an Massakern an der muslimischen Minderheit Rohingya beteiligt zu sein. Seit 26. April 2018 gilt ein verschärftes EU-Embargo, das auch militärisch oder zivil nutzbare Güter ("Dual-Use-Güter") umfasst wie etwa den mit einer hochauflösenden Kamera ausgestatteten unbemannten Hubschrauber Camcopter S-100.

Schiebel schrieb in einer Stellungnahme an das Magazin, der Käufer des Hubschraubers habe angegeben, diesen zur "Überwachung und Kartographierung im Bergbau und Straßenbau" einzusetzen. Die Lieferung habe laut Schiebel nicht gegen das noch immer laufende EU-Embargo verstoßen, das Wirtschaftsministerium habe die dafür notwendigen Exportlizenzen ausgestellt. Unklar war demnach, wer der Käufer war, wann die Geräte exportiert wurden und in welcher Stückzahl. Schiebel und das Wirtschaftsministerium waren für die APA zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.