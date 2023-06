Bergungsmission von Öltanker vor Jemen angelaufen

Die Vereinten Nationen haben mit einer Mission zur Bergung von über einer Million Barrel Rohöl aus einem schrottreifen Tanker vor der Küste des Jemen begonnen. Der Chef der UN-Entwicklungsagentur UNDP, Achim Steiner, sprach von einem "großen Schritt", um das Öl aus dem Tanker "Safer" zu pumpen. In den kommenden sieben bis zehn Tagen solle ein von den Vereinten Nationen gekauftes zweites Schiff, die "Nautica", zum Tanker fahren, damit das Öl umgepumpt werden könne.

"Die technischen Experten haben heute Morgen zum ersten Mal einen Fuß auf die "Safer" gesetzt", sagte Steiner am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Mit der UN-Operation vor der Küste des Bürgerkriegslands Jemen soll verhindert werden, dass die gut 1,1 Million Barrel Öl unkontrolliert austreten und zu einer folgenschweren Ölpest führen. Die "Safer" liegt seit Jahren im Roten Meer vor der Küste Jemens und droht auseinanderzubrechen. Das würde zu einem gigantischen Ölteppich mit verheerenden ökologischen und wirtschaftlichen Folgen führen.