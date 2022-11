Bergungsarbeiten nach Erdrutsch auf Ischia geht weiter

Nach dem verheerenden Unwetter auf der italienischen Insel Ischia haben die Behörden die Bergungsarbeiten am Dienstag fortgesetzt. Gesucht wird nach weiteren vier Vermissten. Der Ort, an dem sich angeblich die Leichen von zwei Vermissten befinden, wurde von den Rettungseinheiten lokalisiert, berichteten italienische Medien. Bisher wurden acht Leichen geborgen, darunter jene von vier Kindern, drei von ihnen sind Geschwister.

284 Menschen, die wegen des Erdrutsches obdachlos sind, verbrachten die Nacht in einem Hotel. Die Feuerwehr hatte am Montag einen 15-Jährigen im nördlichen Küstenort Casamicciola tot aufgefunden, wie die Präfektur in Neapel mitteilte. Am Sonntag hatten die Rettungskräfte die sechs Jahre alte Schwester und den elf Jahre alten Bruder des Toten in den Schlammmassen entdeckt. Zu den Vermissten zählen die Eltern der drei gestorbenen Geschwister, sowie der Lebensgefährte einer verstorbenen 31-jährigen Frau. Außerdem bargen die Rettungskräfte ein erst 21 Tage altes Baby tot aus den Trümmern sowie drei Frauen und einen Mann.