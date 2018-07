Bergsteigerin am Hohen Göll tödlich verunglückt

Am Hohen Göll (2.522 Meter) an der Salzburger Landesgrenze ist am Donnerstagabend eine 49-jährige Urlauberin aus Deutschland tödlich verunglückt. Die Frau war am Mannlgrat am bayerischen Teil des Bergs Richtung Kehlsteinhaus unterwegs, als sie kurz nach 20.00 Uhr im Bereich der sogenannten Durchstiegslöcher den Halt verlor und rund 200 Meter tief abstürzte.

Der Sohn der Frau kletterte durch das steile Gelände ab um seiner Mutter zu helfen, saß schließlich aber selbst im Hang fest. Die Bergwacht in Berchtesgaden wurde erst gegen 21.15 Uhr alarmiert. Der Salzburger Notarzthubschraubers “Christophorus 6” konnten die tödlich Verunglückte im letzten Tageslicht bei einem Suchflug finden, aber nichts mehr für die Frau tun. Der Pilot schaffte es, den Sohn der Abgestürzten im Schwebeflug über die Kufe aufzunehmen und zur Buswendeplatte beim Kehlsteinhaus zu fliegen.

Aufgrund der Dunkelheit war keine Bergung der Bergsteigerin mehr möglich. Die tote Frau wurde schließlich am Freitagmorgen von einem Polizeihubschrauber vom Berg geflogen.