Bergrettungs-Notruf: "Lieber zu früh, als zu spät"

Martin Burger, Landesleiter der Bergrettung Vorarlberg spricht bei "Vorarlberg LIVE" über die Einsatz-Zunahme der Bergrettung und worauf in den Bergen geachtet werden soll.

Martin Burger erklärt bei "Voralberg LIVE" im Gespräch mit Pascal Pletsch, dass die Bergrettung im vergangenen Jahr zunehmend gefragt war. Im Winter sei aufgrund von Corona zwar weniger los gewesen, grundsätzlich konnte jedoch eine starke Zunahme an benötigten Einsätzen der Bergrettung verzeichnet werden. Grund dafür sei die pandemiebedingte Attraktivität des Urlaubs in der Heimat und in den Bergen.