Bergrettung: Erschöpfung ist Hauptgrund für Einsätze

Allein am Sonntag musste die Bergrettung und Hubschrauber fünfmal ausrücken, um erschöpfte Senioren zu retten. Für die Bergrettung sind solche Einsätze längst Standard.

Starkes Wanderwochenende

Bertram Klehenz von der Bergrettung Vorarlberg betont auf VOL.AT-Anfrage, dass dieses Wochenende das mit Abstand stärkste war für den Tourismus, Viele Wanderer zog es in die Berge, allein er habe in Gargellen an die tausend Menschen am Berg zu verzeichnen gehabt. Und wenn viele Personen unterwegs sind, gäbe es auch viele Einsätze.