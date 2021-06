Bereitstellung von Abfallbehältnissen

Aus gegebenem Anlass erinnert die Stadt Hohenems erneut daran, dass die Sammlung sämtlicher Abfälle am Abholtag ab 6 Uhr erfolgt und die Routen unterschiedlich angefahren werden können.

Es ist also nicht gewährleistet, dass das Sammelfahrzeug immer zum selben gewohnten Zeitpunkt kommt. Hintergrund können der Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge beispielsweise an bzw. vor Feiertagen sein etc.