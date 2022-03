Bereits knapp 30.000 Quartiere für Flüchtlinge gemeldet

Die für die Flüchtlingsbetreuung zuständige Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) hat am Sonntag eine erste Bilanz gezogen. Bis dato meldeten über 6.600 Personen, Firmen, Gemeinden und soziale Organisationen über 29.500 kostenlose Quartiere und Übernachtungsmöglichkeiten. Zudem wurden mittlerweile vier Bundesbetreuungseinrichtungen für Vertriebene aus der Ukraine eingerichtet.

Pro Tag werden rund 400 bis 500 Flüchtlinge aus der Ukraine neu in diesen Quartieren untergebracht und in Zusammenarbeit mit den Bundesländern zeitnah in Landesquartiere und in längerfristige Unterkünfte weitervermittelt, hieß es in einer Aussendung am Sonntag. BBU-Geschäftsführer Andreas Achrainer lobte die Zusammenarbeit von Bund, Ländern, den Hilfsorganisationen und der hilfsbereiten Bevölkerung und dankte allen Beteiligten.