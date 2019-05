Bereits elf Bewerber für Amt des britischen Premierministers

Die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May wollen mindestens elf Tories antreten. Am Mittwoch kündigte auch der Brexit-Staatssekretär James Cleverly in der Zeitung "Braintree and Witham Times" an, sich um das Amt zu bewerben. Als Favorit im Rennen um den Posten gilt indes der frühere Außenminister Boris Johnson. Der 54-jährige Brexit-Hardliner ist ein Rivale Mays.

Zu den weiteren Kandidaten zählen auch Außenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove, Innenminister Sajid Javid, Ex-Arbeitsministerin Esther McVey und Gesundheitsminister Matt Hancock. Auch die ehemalige Fraktionschefin der Tories im Unterhaus, Andrea Leadsom, bewirbt sich.

May will am 7. Juni ihr Amt als Parteichefin der Konservativen abgeben. Bis Ende Juli soll ein Nachfolger bestimmt werden. Dann will May auch die Regierungsgeschäfte abgeben.

Großbritannien soll bis zum 31. Oktober aus der Europäischen Union ausscheiden. Das von May mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen wurde aber vom über den Brexit-Kurs total zerstrittenen Parlament bisher drei Mal abgelehnt. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Bleibt es dabei, droht ein abruptes Ende der Mitgliedschaft mit dramatischen Folgen.