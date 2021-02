Bereits 1.375 Mutationen österreichweit bestätigt

Österreichweit wurden die infektiöseren Coronavirus-Mutationen bisher 1.375 Mal bestätigt. Die britische Variante B.1.1.7 wurde 1.096 Mal nachgewiesen, die südafrikanische B.1.351 bisher 279 Mal, geht aus dem neuen SARS-CoV-2-Varianten-Bericht der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. Dazu gibt es 768 weitere Verdachtsfälle, 3.993 Ergebnisse sind außerdem noch ausständig.

Die britische Mutation B.1.1.7 wurde bereits in allen Bundesländern nachgewiesen, die meisten Fälle gibt es mit 471 in Wien, gefolgt von 189 im Burgenland, 177 in Salzburg und 115 in Niederösterreich. 74 Nachweise von B.1.1.7 gab es bisher in Tirol, 30 in Kärnten und 14 in Oberösterreich. In Vorarlberg wurde erst in einem Fall die britische Variante sequenziert.