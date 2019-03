Bereit für die Frühjahrssaison

Der SC Admira absolvierte das letzte Vorbereitungsspiel gegen den FC Hard.

Am vergangenen Wochenende traf die Klocker-Elf beim letzten Testspiel auf den Landesligisten FC Hard und die Zuschauer bekamen eine äußerst unterhaltsame Partie mit sechs Toren geboten. 3:3 lautete am Ende das Ergebnis. Für das erste Meisterschaftsspiel am kommenden Samstag gegen die SC Austria Lustenau Amateure haben sich sie Blauen aus dem Forach aber mehr vorgenommen. Drei Punkte will man holen und die Erfolgswelle vom Herbst fortsetzen. Der Traum „Eliteliga“ lebt.