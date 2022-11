Bereit für den Skiwinter

Vor allem Familien mit Kindern ist Skifahren zwischenzeitlich ein teures Hobby. Der Wintersportverein Nenzing sowie der Schi Club Beschling bieten alljährlich im November eine gemeinsame Aktion an:

Am Samstag, 19. November besteht in der Aula der Mittelschule Nenzing die Möglichkeit, gebrauchte, gut erhaltene Wintersportartikel zu kaufen und verkaufen. Die Annahme von Skibekleidung, Alpin-, Langlauf- und Rennskiern, Rodel, Ski- und Eislaufschuhe sowie Rodel erfolgt zwischen 9 und 12 Uhr. Der Verkauf findet von 14 bis 15.30 Uhr statt. Zwischen 17 und 18 Uhr erfolgt die Auszahlung sowie die Warenrücknahme.

Skiservice

Parallel zum Skibasar können durch ein Angebot des Skiclub Beschling Skier zum Präparieren, Kantenschleifen und für kleine Belagsausbesserungen abgegeben werden und zwar bereits am Freitag, 18. November, von 17 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 19. November, von 8 bis 12 Uhr. Mit dabei ist auch Experte Jan Klocker, der bei Bedarf ein „Bindungs-Check“ vornehmen kann. Alle Infos auch auf www.wsv-nenzing.at sowie www.sc-beschling.at.