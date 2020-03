Beratung der Geschworenen im Jihadisten-Prozess in Graz

Im Prozess um elf mutmaßliche Jihadisten hat Donnerstagfrüh im Grazer Straflandesgericht die Beratung der Geschworenen begonnen. Den Angeklagten wurden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung, der kriminellen Organisation und der staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen. Ein Urteil wurde frühestens für Nachmittag erwartet.

Pünktlich um 9.00 Uhr fanden sich alle Beteiligten wieder im Großen Schwurgerichtssaal ein. Auffällig war, dass die Bewachung, unter anderem durch die Sondereinheit Cobra, wieder deutlich verstärkt worden war. Nachdem der elfte Angeklagte sein Schlusswort - "Ich schließe mich den Ausführungen meines Verteidigers an" - gesprochen hatte, schickte der Richter die Geschworenen in die Beratung. Nicht allerdings, ohne sich vorher erkundigt zu haben: "Sind eh alle gesund?". Die Laienrichter bejahten und gingen in den Beratungsraum.