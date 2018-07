"Beobachter": Syrische Truppen weiten offenbar Offensive aus

Syrische Regierungstruppen weiten offenbar ihre Offensive im Südwesten des Landes aus. Die Soldaten von Präsident Bashar al-Assad eroberten am Sonntag ein Dorf in der Provinz Quneitra, wie die in Großbritannien ansässige "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mitteilte.

In dieser Region handle es sich um den ersten Vorstoß gegen die Rebellen, seit die Regierungstruppen im Juni ihren Großeinsatz im Südwesten Syriens gestartet haben. Das rund elf Kilometer von den Golan-Höhen entfernte Dorf Mashara sei nach heftigem Beschuss unter Kontrolle der syrischen Truppen, meldete die Beobachtungsstelle mit Sitz in London. Sie stützt sich auf ein Informantennetz in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite aber kaum zu überprüfen.

Auch in der an Quneitra grenzenden Provinz Deraa, die Assads Soldaten mit Unterstützung Russlands bereits weitgehend von den Aufständischen zurückerobert haben, gingen die Kämpfe demnach weiter. Hier sei die Stadt Haara von den Regierungstruppen unter Beschuss genommen worden.