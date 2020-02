Beobachter nennen Wahl in Aserbaidschan "enttäuschend"

Die internationalen Wahlbeobachter haben die Parlamentswahl im autoritär regierten Aserbaidschan am Montag "enttäuschend" genannt. Die Auszählung habe massive Unregelmäßigkeiten gezeigt, es seien etwa keine Wählerlisten und Protokolle einsehbar gewesen, sagten die Beobachter von OSZE und Europarat vor Medienvertretern in Baku.

Außerdem seien mehrere potenzielle Kandidaten daran gehindert worden, überhaupt anzutreten, sagten die Vertreter der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) der OSZE.

Sie verwiesen weiters auf die Situation der politischen Gefangenen in dem Land. Diesbezügliche Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) seien bisher genauso wenig umgesetzt worden, wie die Empfehlungen der Venedig-Kommission, des Antikorruptionsgremiums GRECO oder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE), beklagten sie.

Die Wahl sei in den traditionellen Medien des Landes zudem kaum thematisiert worden, was mitverantwortlich für eine niedrige Wahlbeteiligung von offiziell 47,81 Prozent gewesen sei, hieß es in der Pressekonferenz.