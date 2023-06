Benzema verlässt Real Madrid nach 14 Jahren Richtung Saudis

Nach 14 Jahren bei Real Madrid verlässt Karim Benzema den spanischen Fußball-Rekordmeister. Der Stürmerstar steht vor einem Wechsel zum saudi-arabischen Meister Al-Ittihad, der ihm einen satten dreistelligen Millionen-Betrag bringen dürfte. Am Dienstag soll es im Trainingszentrum der "Königlichen" in Valdebebas im Nordosten von Madrid eine Abschiedsfeier für den 35-jährigen Franzosen und bisherigen Teamkollegen von ÖFB-Star David Alaba geben.

"Real Madrid möchte dem Mann, der schon jetzt eine unserer größten Legenden ist, seine ganze Dankbarkeit und Zuneigung zeigen", teilte der Verein am Sonntag mit. Laut Medienberichten wird Benzema seinem ehemaligen Club-Kameraden Cristiano Ronaldo, der bei Al-Nassr spielt, nach Saudi-Arabien folgen. Benzema, dessen Vertrag in Madrid am 30. Juni ausläuft, sei im Golfstaat von Al-Ittihad ein Jahresgehalt von hundert Millionen Euro angeboten worden, hieß es. Beide Seiten hätten eine Vereinbarung erzielt, berichtete das saudische Fernsehen am Sonntag.