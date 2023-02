Benkos Galeria prüft Verkauf der belgischen Tochter Inno

Nach Informationen des "Handelsblatt" und des "Spiegel" suchen der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof und sein Eigentümer, der österreichische Immobilienmilliardär Rene Benko, nach Mitteln, um Sicherheiten der deutschen Bundesregierung für ein Rettungsdarlehen zu bedienen. Dabei werde unter anderem der Verkauf der belgischen Warenhauskette Inno geprüft, die Benkos Signa-Gruppe 2019 übernommen hatte.

Laut Dokumenten, die dem "Spiegel" vorliegen, dürften die Einsparungen beim Personal des insolventen Warenhauskonzerns offenbar größer ausfallen als gedacht. So sollen nicht nur Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen, deren Filialen schließen, sondern auch viele Beschäftigte in den übrig bleibenden Häusern, in denen die Einzelhandelsflächen verkleinert werden.